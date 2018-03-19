Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики Федерика Могерини подчеркивает, что в ЕС признают факт проведения в Украине ряда реформ, но ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором обсуждался украинский вопрос, передает УНИАН,

"Мы обсудили нашу поддержку процесса реформ в Украине. Мы признаем, что было принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделана, но мы хотели бы видеть больше решимости", - сказала Могерини.

При этом она отметила, что проводить реформы сложнее, особенно в стране, которая имеет конфликт на своей территории и вступает в электоральный процесс.

"Нам это очень хорошо известно. Но мы выразили - и я это сделала лично очень открыто - ожидание президенту и премьер-министру Украины, что особенно должна продолжаться антикоррупционная работа с образованием Высшего антикоррупционного суда, с отменой необходимости для антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Могерини обеспоена экологической ситуацией на Донбассе.

Также Могерини хочет, чтобы у миссии ОБСЕ был полный доступ к границе Украины с Россией.