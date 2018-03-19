В ночь на 25 марта Украина переходит на "летнее время". В 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Изменение времени в Украине происходит вместе со всем Евросоюзом и большинством стран Европы дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на "летнее время", а каждое последнее воскресенье октября возвращается на "зимнее", то есть на свое поясное время, передает Радио Свобода.

В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, чтобы повторить схожий шаг России, но под давлением общественности это постановление было отменено. В Украине летнее время впервые формально появилось в 1917 году, когда его ввело Временное правительство Российской республики, к которой тогда принадлежала большая часть Украины.

Практика ежегодного перехода на летнее время и возвращения на поясное применяется сейчас почти в 75 странах или территориях мира, на всей их площади или частично. При этом около 180 стран или территорий не пользуются сезонным временем.

Как сообщала "Страна", в Европе все готово к отмене ежегодного перевода часов на летнее время.

Мы писали, что ранее Европарламент хотел пересмотреть вопрос перехода на летнее время.

Также стало известно, что в Бразилии отложат переход на летнее время из-за всеобщих выборов.