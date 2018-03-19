В компании IBM создали миниатюрный процессор, размером примерно с кристалл соли. При этом его мощность уже сравнима с чипом x86 1990 года.

Об этом сообщает Mashable.

По словам представителей IBM, компьютер на его основе будет стоить менее десяти центов. Мощность устройства позволит ему "контролировать, анализировать, обмениваться данными и даже воздействовать на данные".

В частности, этот компьютер может быть источником данных для блоков-цепочек. Он предназначен для отслеживания отгрузки товаров и обнаружения краж и мошенничества. Он также может выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, такие как сортировка данных.

По словам IBM, это только начало.

"В течение следующих пяти лет криптографические якоря, такие как чернильные точки или крошечные компьютеры, меньшие, чем зерно соли, будут внедрены в повседневные предметы и устройства", - заявил глава соответствующего отдела IBM Арвинд Кришна.

Пока неясно, когда этот процессор будет выпущен - исследователи IBM в настоящее время тестируют свой первый прототип.

Как сообщала "Страна", IBM объявила о прорыве в создании супермощного квантового компьютера. Квантовый компьютер позволит проводить вычисления с гораздо большей скоростью, чем существующие современные компьютеры. Ранее мы писали о том, что инженеры IBM создали носитель информации, размер которого составляет всего 1 атом.