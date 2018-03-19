Верховная Рада рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко в четверг, 22 марта.

Об этом заявила представитель президента в Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, сообщили в пресс-службе БПП.

"В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество", - отметила Луценко.

Кроме того она сообщила, что фракция БПП поддержит законопроект, которым предусматривается предоставление разрешения на досмотр вещей народных депутатов при входе в парламент.

"Мы не знаем серых лошадей, которые есть в парламенте. Поэтому наша фракция будет поддерживать законопроект о разрешении на досмотр вещей депутатов при входе в парламент. Мы его уже зарегистрировали и будем поддерживать".

15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сама же Савченко обратилась к Порошенко с просьбой уволить генпрокурора Луценко.