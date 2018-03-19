По дороге на северные болота нынешняя непогода задерживает мигрирующих птиц в пути -около 14 тысяч серых журавлей сейчас скопились на угодьях биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области.

Об этом сообщает Украинское общество охраны птиц на своей странице в Facebook.

Участок, на котором находятся журавли, не в состоянии прокормить такую численность, а птицы там будут находиться еще несколько дней.

"Надеемся, что пять тонн кукурузы, которые мы срочно приобрели сегодня в местных хозяйствах, помогут журавлям продержаться до наступления благоприятных условий", - отметили в заповеднике.

Работники заповедника будут подкармливать птиц на свободных от растительности местах, где птицы собираются на ночевку. Зерно будут рассыпать дозировано, чтобы не привлечь копытных, которые, по словам специалистов, также могут "помочь" его съесть или перетоптать.

Фото: facebook.com/BirdLifeUA

Как сообщала "Страна", на Львовщине спасли зубра, который провалился под лед.

Ранее под Житомиром на реке спасли лебедей, которые примерзли ко льду.

Мы писали, что и под Кропивницким спасли лебедя из ледяного плена.