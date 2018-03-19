В Нацкомиссии по государственному регулированию рынков финансовых услуг рассчитывают на включение Нацкомфинуслуг в перечень надзорных структур, на которые не распространяется действующий до конца 2018 года мораторий на проведение плановых проверок субъектов хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

На заседании 20 марта 2018 члены Нацкомфинуслуг рассмотрят соответствующий проект постановления Кабинета министров.

Мораторий на проведение проверок не позволяет им проверить достоверность данных подотчетных финансовых организаций.

При этом количество соответствующих жалоб граждан за 2017 год по сравнению с показателем 2016 года выросло на 20% - до 6,9 тысячи.

Кабинет министров 22 февраля опубликовал перечень органов государственного надзора (контроля), на которые в текущем году не распространяется действие Закона Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Согласно постановлению, выводятся из-под действия моратория Государственная фискальная служба, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Гослекслужба, Госгеонедра, Госгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, частично ГСЧС.

Мораторий на проверки был введен Кабинетом министров Украины в 2015 году.

Как сообщала "Страна", впервые за три года Гослекслужба проверит лекарства и цены в украинских аптеках. Свыше трех лет аптечные заведения и лекарственные средства, которые они реализовали, были практически вне профильного контроля.

Напомним, какие именно украинские предприятия в первую очередь ждут проверки ГФС в 2018 году.