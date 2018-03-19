Савченко обратилась к Порошенко с просьбой уволить генпрокурора Луценко. Документ
Народный депутат Надежда Савченко обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой уволить генпрокурора Юрия Луценко.
Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"В жалобе к Президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора, за нарушение присяги Прокурора; после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины - освободить Луценко Ю.В. от должности генерального прокурора Украины за нарушение присяги прокурора", - написала Савченко.
Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
Она уверяет, что передала обращение в канцелярию Администрации Президента в установленном порядке.
Кроме того, она отметила, что отправила дисциплинарную жалобу на Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Рады получил представление ГПУ о лишении неприкосновенности Савченко.
Напомним, что героя Украины Надежду Савченко внесли на "Миротворец", как "изменника родины".