Представители американской полиции из города Роли (Северная Каролина, США) рассказали о сотрудничестве и получении данных от компании Google.

Об этом сообщает Tech Crunch.

Информация от технологического гиганта, по словам полицейских, помогла быстрее раскрывать преступления.

Так, в одном деле Google показал полиции все смартфоны, которые находились рядом с местом происшествия, но, якобы, не раскрыла личные данные пользователей.

В другом деле Google указал устройства, которые попали в зону в 68 квадратных километров в момент убийства.

Большинство современных телефонов, планшетов и ноутбуков имеют GPS, Wi-Fi и модуль мобильной связи, следовательно местоположение устройства можно легко определить, если он присоединен к одной из этих сетей.

Запросы на получение данных начали поступать в Google несколько лет назад. Сотрудники компании заявили, что к ним приходят ордера на раскрытие данных около 80 тысяч пользователей каждые полгода.

В последнем открытом отчете о предоставлении данных, который датируется январем 2017 года, говорится, что информация раскрывалась в 65% случаев.

Как сообщала "Страна", Марка Цукерберга хотят допросить из-за сбора личных данных пользователей Facebook. В адрес Facebook всё чаще звучат упреки в том, что компания не сообщала пользователям о том, что личная информация о них попадала в чужие руки.

Отметим, что в Украине хакеры научились взламывать продавцов в Интернет целыми магазинами.

Напомним, что в Приватбанке предупредили о новом мошенническом приложении в Google Play.