Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Hirado.hu.

Как сообщает издание, Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - сказал Сиярто.

Как сообщалось, 16 марта 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".

Как сообщала "Страна", ранееВице-премьер Венгрии раскритиковал ночные погромы авто в Берегово.

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