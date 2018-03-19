Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Ливии.

Об этом в понедельник, 19 марта передает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Сейф аль-Ислам Каддафи, выдвигая свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", - сказал его представитель Айман Абу Рас во время пресс-конференции в столице Туниса.

В декабре 2017 года представитель семьи Каддафи также сообщил о намерении Сейфа баллотироваться на президентских выборах 2018 года.

Муаммар Каддафи руководил Ливией с 1969 года. Он погиб в ходе вооруженного переворота и интервенции, которая привела к его свержению и убийству в 2011 году. Его кортеж был разбомблен в ходе операции НАТО, а сам лидер джамахирии непосредственно после этого был схвачен и зверски убит боевиками-исламистами.

Как сообщала "Страна", в Ливии боевики ИГИЛ обезглавили девять солдат и двух мирных жителей.

Отметим, что более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах.