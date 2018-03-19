Мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека в Украине упрекнула правоохранительные органы в отсутствии прогресса в расследовании расстрелов на Майдане в 2014 году и трагедии 2 мая в Одессе.

Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер в ходе презентации 21-го отчета миссии, передает ТАСС.

"Спустя четыре года после событий "майдана" в Киеве мы все еще не видим существенного прогресса в расследовании и привлечения виновных за эти события к ответственности", - сказала она.

То же самое, по ее словам, касается и трагедии 2 мая в Одессе. "Родственники убитых заслуживают справедливости - это главный элемент борьбы с атмосферой беззакония", - подчеркнула Фрейзер.

В миссии ООН также выразили обеспокоенность в связи с существующим давлением на судебную систему в стране, запугиваниями и уголовными преследованиями судей в резонансных делах.

Как сообщалось ранее, народного депутата Надежду Савченко допросят в ГПУ по делу о расстрелах на Майдане.

Еще отметим, что суд в Одессе продлил арест бывшему фигуранту "дела 2 мая" Евгению Мефедову.