Твердая позиция и единство Запада должны заставить Путина вернуться к конструктивному сотрудничеству. Такое мнение в интервью Укринформу выразил экс-генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

"Думаю нам нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. В надежде на лучшее можно видеть, что президент Путин использует свой последний президентский срок, чтобы улучшить отношения между Россией и Западом. Но мы не должны бояться и такого развития событий, что Путин будет иметь еще более жесткую позицию против Запада", – сказал Расмуссен.

По убеждению датского политика, единственным средством заставить Путина понять необходимость конструктивного сотрудничества является соблюдение твердой позиции и единства не только в Европе, но и между Европой и США.

Следовательно, отметил экс-глава Альянса, нужно показать, что Путин вступил в конфронтацию с объединенным союзом, против которого невозможно вести свою игру.

"Необходимо продолжать давление на Россию, пока она не изменит свое поведение. Мы также должны усилить санкции и предоставить оборонное оружие Украине", – заявил Расмуссен.

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