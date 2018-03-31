Инженеры латвийской компании Aerones приспособили грузовой беспилотник для очистки лопастей турбин ветрогенераторов. Также дрон "научили" обрабатывать лопасти противообледенительной жидкостью.

Об этом сообщает TechCrunch.

Для очистки лопастей используется 28-роторный дрон, который получает электроэнергию и раствор через кабели и трубки от грузовика на земле.

За счет этого она может работать практически неограниченное время.

Дроны нередко применяют для обследования труднодоступных конструкций и сооружений. С их помощью можно осматривать внешние и внутренние части таких конструкций, к примеру, изучать паровые котлы изнутри, или контролировать состояние высотных сооружений, до которых гораздо легче добраться с помощью дрона. Так, дроны используют для осмотра ветрогенераторов или линий электропередач, но, как правило, они выполняют пассивную роль и могут только наблюдать за состоянием этих конструкций, а производить дальнейший ремонт или обслуживание все равно приходится другими способами.

Компания Aerones предложила использовать мультикоптеры для того, чтобы не просто наблюдать за ветрогенераторами, но и проводить их очистку. Для этого она модифицировала 28-роторный мультикоптер, который ранее использовался для перевозки грузов, и установила на него распылитель. Из-за такого большого количества электромоторов дрон потребляет много энергии и получает ее в основном от генератора, который находится на земле, благодаря чему может летать практически неограниченное время. В случае, если связь с электрогенератором на земле прервется, дрон не упадет и продолжит полет за счет резервной батареи.

Вода для очистки лопастей или противообледенительная жидкость также подаются через шланг из грузовика. За счет этого дрону не нужно спускаться для пополнения запасов жидкостей, при этом беспилотник распыляет до ста литров в минуту. Специалисты отмечают, что такую систему можно применять и для шельфовых ветроэлектростанций, используя для этого специально оборудованное судно.

В 2016 году Aerones приспособила предыдущую версию своего мультикоптера для катания человека на сноуборде таким же образом, как это происходит в кайтсерфинге. Всего за несколько дней до этого аналогичное видео опубликовал житель Саратовской области.

Видео: youtube.com/Aerones

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