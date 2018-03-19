В Киеве на площади Победы произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.

Появилась запись ДТП на площади Победы с полицейскими. Как видно, экипаж полиции отреагировал на нарушение ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора), поехал за нарушителем, а потом сам в него же и въехал. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что столкнулись Renault и полицейская Toyota. Обошлось без пострадавших. На месте работает патрульная полиция.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", после ДТП с группой "Пикник" из больнцы выписан первый ее участник.

Ранее на сложном перекрестке в центральной части Киева в ДТП пострадала беременная.

Мы писали, что опубликовано видео ДТП на Южном мосту в Киеве, где тягач DAF отбросил Toyota в отбойник.