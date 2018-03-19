К 2050 году около 5,7 млрд человек могут лишиться питьевой воды. Об этом говорится в докладе ООН, передает AFP.

В отчете о развитии водных ресурсов в мире в 2018 году говорится, что 3,6 миллиарда человек, или половина населения мира, уже живут в районах, где вода может быть дефицитной не менее одного месяца в году. К 2050 году эта цифра может вырасти до 5,7 млрд человек.

В докладе ООН описывается преимущество от "зеленого" типа накопления и поставок питьевой воды в крупные города, чем устройство плотин и бетонных резервуаров.

"Во многих случаях более экологически безопасные формы хранения воды, такие как естественные водно-болотные угодья, улучшения влажности почвы и более эффективная перезарядка подземных вод. Кроме того, они могут быть более устойчивыми и экономичными", - сказал главный редактор отчета Ричард Коннор.

В докладе говорится, что зеленые решения уже доказали свою эффективность, но их широко игнорируют.

Кроме того, в ООН заявили, что глобальное сельскохозяйственное производство может увеличиться примерно на 20 процентов с использованием более экологически чистых методов управления водными ресурсами.

"В дополнение к улучшению доступности и качества воды "можно увеличить сельскохозяйственную продукцию с гектара при улучшении управления водными ресурсами" и, таким образом, накормить больше людей", - сказал Стефан Уленбрук, координатор программ на Всемирном форуме оценки водных ресурсов ООН.

"Зеленая" инфраструктура также помогает бороться с рисками эрозии, засухи и паводков.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Луне нашли достаточно воды для колонизации единственного естественного спутника Земли.

Еще мы писали, что летом прошлого года Израиль и Палестина подписали соглашение о питьевой воде.