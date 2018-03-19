Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах 2018 года.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

"Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится в немецкой поздравительной телеграмме Владимиру Путину.

"Страна" разбиралась, о чем говорят миру и Украине результаты выборов в России.

Также напомним, что западные СМИ пишут о выборах в России.

"Хотя в ходе голосования были отмечены некоторые нарушения, необходимости в масштабных фальсификациях не было, учитывая реальную популярность Путина", - влиятельное либеральное американское издание The New York Times.

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