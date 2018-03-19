Администрация интернет-сервиса такси Uber Technologies прервала тестирование беспилотных автомобилей. Это произошло после того, как один из них сбил человека, передает Bloomberg.

По предварительным данным, трагедия произошла в штате Аризона (США). Автомобиль Uber насмерть сбил женщину, находясь в автономном режиме.

За рулем автомобиля в этот момент находился оператор.

Погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток.

После ДТП тестирование автомобилей Uber было остановлено во всех городах.

Гендиректор компании Дара Хосровшахи принес соболезнования семье женщины.

Как сообщала "Страна", в Женеве показали первый серийный автомобиль, который умеет летать. С полным баком топлива и одним пассажиром на борту Liberty может пролететь 500 километров, с двумя пассажирами – около 300.

Напомним, что в Днепропетровской области в огненном ДТП погибли трое взрослых и младенец.