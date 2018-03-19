Президент США Дональд Трамп запретил американцам покупать криптовалюту Рetro, выпускаемую правительством Венесуэлы.

Сегодня Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, золота и алмазов, сообщает агентство Bloomberg.

Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро создал Petro (El Petro) для обхода международных санкций, в первую очередь - американских. По подсчетам Financial Times, при нынешних ценах на нефть 100 млн El Petro - именно столько токенов рассчитывает выпустить Венесуэла - позволят привлечь около $6 млрд.

Ране "Страна" сообщала, что Венесуэла за один день продала своей криптовалюты Рetro на $735 миллионов.

Также Венесуэла выпустила собственную криптовалюту Petro.