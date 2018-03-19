Обновленная рабочая группа по приватизации Кабмина сформирует основные критерии отбора и обновит на следующем заседании перечень ключевых предприятий для приватизации в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее решение принято на первом заседании рабочей группы под председательством министра Кабинета министров Украины, председателя Офиса реформ КМУ Александра Саенко.

Участие в разработке критериев и подготовке перечня примут Минэкономразвития и торговли, Фонд государственного имущества (ФГИ) при поддержке Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) и международных экспертов.

По оценке участников рабочей группы, необходимо, в первую очередь, ускорить передачу подлежащих приватизации госредприятий в сферу управления ФГИ с привлечением к регулярным встречам Министерство юстиции, ФГИ и соответствующих министерств, подготовить необходимую нормативную базу для внедрения нового закона о приватизации и рассмотреть ее на специальном заседании правительства в апреле этого года.

"Есть шанс начать эффективный и прозрачный процесс приватизации. Нам нужны реальные результаты. Новый закон позволяет ввести новые процедуры, теперь возникает вопрос имплементации. Задача нашей группы - сдвинуть процесс приватизации с места", - цитирует пресс-служба Саенко.

В сообщении напоминается, что рабочая группа обновлена с целью эффективной координации органов власти, подготовки рекомендаций и предложений к проектам решений КМУ о приватизации и условий продажи объектов государственной собственности, привлечения международной финансовой и технической помощи для подготовки к приватизации и выставления объектов на продажу; проведение анализа основных проблем обеспечения прозрачной и конкурентной приватизации.

В ее состав вошли представители Офиса реформ КМУ, SAGSUR, Всемирного банка, ЕБРР, Международного валютного фонда, Международной финансовой корпорации, агентства США по международному развитию (USAID), представительства ЕС в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что во Всемирном банке оценили размах кумовского капитализма в Украине.

Также закон о приватизации коммунального и госимущества опубликован в "Голосе Украины".