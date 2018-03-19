В Германии начали размышлять о том, как прошли выборы президента России.

Сравнивая результаты выборов по участкам в Германии в 2012 и 2018 годах, можно увидеть, что явка увеличилась почти на треть, а результат Путина увеличился с 49,7% до 81,1%.

Об этом пишет в Facebook блогер Игорь Петров, который живет в Мюнхене. Под его постом разгорелась дискуссия на тему, почему так вышло.

"Что произошло на выборах президента?"

"Объяснения, которые давались вчера результатам выборов по немецкому телевидению, как-то: подвоз людей на избирательные участки на автобусах, широкая продажа сырокопченой колбасы и полушерстяного трикотажа по грошовым ценам - для Германии вроде бы не релевантны. Относительно вбросов и фальсификаций на участках в Германии информации у меня нет", - пишет Петров.

Петров размышляет о том, что еще могло стать причиной роста популярности Путина среди россиян в Германии:

"То, что над избирателями довлеет государственная идеология и государственная пропаганда - для Германии, очевидно, тоже неприменимо. Здесь мы находимся в условиях свободной конкуренции: конечно, люди могут смотреть российские телеканалы, но и немецкие телеканалы, равно как и газеты, имеют все шансы завоевать их благосклонность.

И даже стараются, к примеру, бюджет Немецкой Волны в последние годы постоянно растет (2015: 274 млн. евро, 2016: 301, 2017: 326, 2018: 337 млн. евро, т.е. более чем на 20% за три года), при этом вещание на русском языке постоянно упоминается в списке главных приоритетов".

Также блогер приводит еще одно популярное объяснение. Оно заключается в том, что риторика Кремля пробуждают в каждом бывшем советском человеке ностальгию по демонстрации всему миру Kuskas Mutter ("Кузькину мать").

Но, по его словам, это тоже представляется для русскоязычных жителей Германии сомнительным, так как анимированные ракеты, которые недавно демонстрировал Путин, для них являются не гарантией безопасности, а прямой угрозой.

Автор поста задается вопросом, что же все-таки могло произойти на самом деле, чтобы получить такой результат.

Версии: почему у Путина стало больше избирателей

В комментариях к посту пользователи начали выдвигать свои версии. Многие объясняют позицию "русских немцев" усилившимся накалом антироссийской пропаганды в западных СМИ.

Тата Пучкова: "Я думаю, это протестное голосование, не в последнюю очередь вызванное способностью советского человека различать все оттенки оголтелой пропаганды".

Николай Большаков: "Ценность моего мнения близка к нулю, поскольку местных реалий я не разумею, но рискну предположить, что это делается в пику местному истеблишменту".

Katya Vladimirov: "Да достала идиотская пропаганда на западе, устали, а многие на себе и детях почувствовали ненависть и неадекват. К тому же все налоги идут на войну, кому это может понравиться. Тут за Аттилу проголосуешь".

Алексей Конев: "Отвязная и просто тупая по методам русофобия дает плоды, и в общем это нам на руку, будут продолжать в том же духе и натуральные германцы начнут задумываться".

Daniel Orlov: "Достала русофобская риторика в европейской печати. И только это."

Александр Пятковский: "Немецкие турки точно так же поддержали Эрдогана год назад. Запад есть Запад, Восток — Восток".

Михаил Пергамент: "Голосовали в Гамбурге. После общался с русскими коллегами и друзьями. Значимое число людей пошло на выборы и проголосовало за Путина после скандала с Великобританией. Такая вот реакция на открытое нападение на Россию".

Кто-то же списал популярность Путина среди эмигрантов на "комплексы" и воздействие российского ТВ,

Константин Богуславский: "Я думаю- это всё глубокие комплексы: и у граждан РФ и тем более за её пределами. 4 года накачки имперством не прошли даром. "Ужо мы вам покажем!" Эмигрант в большинстве своем- это раненный индивид, а где-то там маячит грозная огромная Родина. Есть вокруг чего сплотиться".

Шимон Бриман: "Многие русскоязычные в Германии находятся в своего рода медиа-гетто, как и пенсионеры Израиля - уроженцы Союза. Телевизоры настроены на каналы России с полной промывкой мозгов Малаховым и Соловьевым. Плюс чувство социальной неполноценности в Германии - это ведёт к восприятию Путина как компенсатора их неполноценности. Плюс тяга к сильному лидеру, который может "навалять гнилому Западу".

Андрей Дитцель: "Между прочим на последних выборах, в которых я участвовал в Германии (2008), русских из районов компактного проживания подвозили на туристических автобусах. Не удивлюсь, если так делают и сейчас (ау, Гамбург, Берлин?) В 2012 был на Мальте, там русское сообщество обрабатывалось практически поголовно лично".

Дмитрий Гайфулин: "А это не может быть связано просто с тем, что удобнее стало голосовать не по месту прописки? Зарегистрировал заявку на госуслугах (минимум за 5 дней можно) и идёшь голосует где удобнее. Таким образом, среди голосующих много командировочных, туристов, а не людей постоянно в Германии живущих".

Алексей Макаркин: "В данном случае я бы говорил не о "русских немцах", а о людях с синдромом недоигранной игры. Инженер, не достроивший свою ракету. Научный сотрудник, не защитивший докторскую. Учитель, недоучивший детей в лучшей в мире (ну а какой еще, по его мнению?) школе. Врач, вырванный из замечательного коллектива. Писатель, не дописавший роман про хороших людей, строителей будущего, потому что такие книги перестали издавать. И вот они оказались в Германии, где их переживания никому не интересны. И вообще не принято распахивать душу. И много беженцев, о которых заботятся больше. И происходит обратная реакция - поддержка "вставания с колен" после Крыма. В 12-м году Путин многими из этих людей воспринимался как продолжатель Ельцина (при всем отличии их политики), сейчас - как восстановитель страны их юности".