Иностранцы и лица без гражданства смогут оформить долгосрочную визу для въезда в Украину если размер их доли в уставном капитале украинского юрлица составляет не менее 100 тысяч евро по официальному валютному курсу, установленному НБУ на дату внесения иностранной инвестиции.

Соответствующие изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда были внесены постановлением Кабмина от 14 марта 2018 года № 171, передает ЮрЛига.

Для этого они также должны являтся учредителями/участниками/бенефициарными собственниками зарегистрированного в Украине юрлица.

Как сообщала "Страна", Украина и Нидерланды договорились избегать двойного налогообложения.

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