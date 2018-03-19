В воскресенье, 18 марта в матче 24 тура чемпионата Украины Шахтер разгромил в Мариуполе одноименный клуб. Благодаря победе со счетом 3:0 - горняки установили историческое достижение.

Об этом сообщает FootballUA.

Данная победа стала для подопечных Паулу Фонсеки пятой подряд с разницей минимум в три мяча. Таким образом, Шахтеру установил новый рекорд чемпионата Украины по количеству крупных побед – ранее самим "горнякам" и Динамо удавалось одержать лишь четыре победы с разгромным счетом.

До Мариуполя "горняки" крупно победили Черноморец (5:0), Зирку (5:0), Карпаты (3:0) и Ворсклу (3:0).

Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на 6 очков.

Как сообщала "Страна", Фонсека летом намерен покинуть "Шахтер" и перебраться в Англию. Также известно, что он уже получил предложение от руководства "горняков" о продлении контракта еще на два года.

Напомним, что Шевченко зовет харьковчан на открытую тренировку национальной сборной.