Группа компаний "Нова Пошта" затрудняется определить причину открытия против нее уголовного производства Генеральной прокуратурой (ГПУ), а также намерена обжаловать в суде неправомерные действия сотрудников Генпрокуратуры.

Об этом заявило руководство компании, передает "Интерфакс-Украина".

"По существу замечания к протоколу были сделаны сразу и в протоколе были указаны нарушения, которые присутствовали при проведении мероприятия. По поводу жалоб, и будут ли они подаваться, – компания сейчас финализирует все протоколы, которые были составлены, поскольку обыски проходили в шести городах, и по результатам будет подаваться жалоба", - заявила директор по правовым вопросам "Нова пошта" Инна Хомич.

Она добавила, что на данный момент нанесенные компании убытки не оценивались, и подчеркнула, что во многом компания связана тайной досудебного следствия и не может освещать всю имеющуюся у нее в наличии информацию.

В то же время, сооснователь группы компаний "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк отметил, что у сотрудников изымалась компьютерная техника, телефоны, ограничивалась возможность их передвижения.

"Компьютерная техника изымалась, но мы не дали ее изъять. По факту она изымалась на какие-то пять часов. И потом скачивались файлы. У меня с компьютера скачали около тысячи файлов, в которых содержалась, на мой взгляд, ценнейшая коммерческая информация. И я теперь не уверен, что эта информация не попадет в чьи-то руки", - отметил он.

В свою очередь, отвечая на вопрос о причинах появления подобного иска в отношении компании, Поперешнюк заявил, что компания затрудняется с их определением.

"У нас есть с десяток версий, почему это происходит. Я предпочитаю рассматривать эту ситуацию исходя из понимания, что такого в принципе не может происходить. А какая у этого всего причина – это уже их вопрос. Реальной причины нет", - подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что не усматривает в действии Генпрокуратуры каких-либо политических мотивов.

"Лично я не вижу политической подоплеки в этих действиях и считаю, что это просто произвол правоохранительных органов. Возможно, в этом есть чьи-то выгоды. Чьи – мы не понимаем. Поэтому особо разбираться не хотим", - заявил Поперешнюк.

Второй сооснователь группы компаний Вячеслав Климов заявил, что единственный документ, который сейчас есть у компании и в котором упоминаются причины проведения обысков - определение Печерского районного суда Киева, в котором указано, что у ГК "Нова Пошта" есть признаки уклонения от уплаты налогов, перевода безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий и поддельных документов. Все эти обвинения компания готова опровергнуть.

Как сообщалось, ГПУ подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Нова Пошта" в неуплате налогов в особо крупных размерах.