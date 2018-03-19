В газете "Голос Украины" от 17 марта опубликован Закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", который определяет правовой статус ООО и ОДО, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников, передает Лига.нет.

В общих положениях предусмотрено, что участники общества, не полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Количество участников общества не ограничивается.

Закон вступит в силу 17 июня (через три месяца со дня опубликования). Через год начнет действовать часть вторая статьи 23 Закона - касаемо исключения умершего (прекратившегося) участника, имеющего более 50%, если наследники не подали заявление о вступлении в общество.

Соответственно утратит силу Закон "О хозяйственных обществах" в части, касающейся обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.

В течение года со дня вступления в силу Закона положения устава обществ, действуют в части, соответствующей законодательству по состоянию на 17 июня. В то же время, это не предусмотрено после внесения изменений в устав.

До внесения соответствующих изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины при рассмотрении дел, открытых по исковым требованиям о переводе на себя прав и обязанностей покупателя доли (части доли) в случае нарушения преимущественного права участника общества, применяются следующие правила:

1) истец обязан внести на депозитный счет суда денежные средства в размере, уплаченном покупателем во исполнение договора купли-продажи доли (части доли), определенном в определении суда;

2) невыполнение требования о внесении денежных средств на депозитный счет суда является основанием для оставления иска без рассмотрения;

3) суд в своем решении решает вопрос о перечислении денежных средств, внесенных на депозитный счет суда, покупателю или об их возвращении.

Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью освобождаются от уплаты административного сбора за регистрацию изменений в устав в связи с приведением его в соответствие с этим Законом до 17 июня 2019 года.

Напомним, Закон был принят Верховной Радой 6 февраля. К законопроекту было подано около 500 правок. Комитет учел 360 из них. Работа над законопроектом велась с весны 2016 года.

Как сообщала "Страна", ранее закон о приватизации коммунального и госимущества опубликован в "Голосе Украины".

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