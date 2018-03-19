Порошенко прибыл в Катар с официальным визитом
Президент Петр Порошенко в понедельник начал официальный визит в Катар.
"Сегодня начал официальный визит в Государство Катар", - написал Порошенко в своей странице в Facebook.
В пресс-службе администрации президента проинформировали, что программой пребывания предусмотрены переговоры главы государства с высшим политическим руководством Катара - эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Кроме того, президент проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.
Предполагается также участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".
Еще запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Как сообщалось, президент 18-19 марта осуществил государственный визит в Государство Кувейт.
Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина начала переговоры о безвизе с Кувейтом и Катаром.