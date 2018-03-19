Президент Петр Порошенко в понедельник начал официальный визит в Катар.

"Сегодня начал официальный визит в Государство Катар", - написал Порошенко в своей странице в Facebook.

В пресс-службе администрации президента проинформировали, что программой пребывания предусмотрены переговоры главы государства с высшим политическим руководством Катара - эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Кроме того, президент проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".

Еще запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщалось, президент 18-19 марта осуществил государственный визит в Государство Кувейт.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина начала переговоры о безвизе с Кувейтом и Катаром.