В субботу, 17 марта хоккеисты "Донбасса" и "Кременчука" сыграли первый поединок финальной серии Украинской хоккейной лиги.

Матч состоялся стартовал в Дружковке, на домашнем льду чемпионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Период команда Сергея Витера начала на скоростях, и казалось, что хоккеисты "Донбасса" полностью завладели игровым преимуществом, не позволяя "Кременчуку" задерживаться в зоне противника и атаковать ворота Богдана Дьяченко. Даже когда "горожане" играли в большинстве, им всё равно приходилось защищаться.

А за 5 минут до конца периода Андрею Денискину удалось реализовать свой сольный проход и пробить Виталия Власенко, открыв счёт в поединке. Как известно – тот, кто забивает первым, причём в ожесточённой борьбе, – получает моральное преимущество, и первый пропущенный гол может сыграть злую шутку с настроем команды.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой – донецкий клуб не прекращал прессинговать противника, навязывая кременчужанам свою игру. Это отразилось и на счете – Вадим Мазур воспользовался ошибкой в обороне команды Александра Савицкого и увеличил счёт на табло.

В заключительном периоде "горожане" собрались, стали намного активнее играть в атаке и несколько раз настойчиво пытались "размочить" Богдана Дьяченко, однако голкипер "Донбасса" уверенно справлялся со всеми поползновениями хоккеистов "горожан".

В середине последней двадцатиминутки Андрею Денискину удалось сделать дубль и забросить третью безответную шайбу в ворота Виталия Власенко. Этот гол сделал разрыв между командами фактически недосягаемым для кременчужан, и как бы команда Александра Савицкого не пыталась переломить игру в свою пользу, дончане смогли сдержать противника, позволив Богдану Дьяченко оформить шатаут.

Таким образом, "Донбасс" вышел вперед в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ. Напомним, что в финале второго этапа чемпионата команды играют до четырех побед.

Следующая встреча "Донбасса" и "Кременчука" состоится 20 марта в Дружковке в 18:45.

"Донбасс" – "Кременчук" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Денискин (Игнатенко), 15:25. 2:0 Мазур (Свищев), 36:50. 3:0 Денискин (Захаров, Лялька - больш.), 46:59.

"Донбасс": Дьяченко; Матвиенко - Александров, Игнатенко - Шпак, Жовнир - Ордынский, Григорьев - Фирсов; Луговой - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Захаров - Денискин, Савченко - Коваленко - Костиков, Свищев - Мазур - Ворона.

"Кременчук": Власенко; Козачук - Толстушко, Грицких - Костюк, Горлушко - Савицкий, Наливайко; Бойков - Карпенко - Чернышенко, Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Чорный - Гриценко - Полищук, Ефимочкин - Шиманский - Сеник.

Видео: youtube.com/УХЛ

Как сообщала "Страна", в Кременчуге определился второй финалист Украинской хоккейной лиги. Поединок команды начали на скоростях, опасно атакуя ворота противника, очевидно, сделав ставку на быстрый гол.

Напомним календарь матчей финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги.