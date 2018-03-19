Вертолет, принадлежащий Trump Organization, совершил аварийную посадку в Вашингтоне из-за отказавшего двигателя. На борту находилась дочь президента США Иванка Трамп и ее муж, американский бизнесмен Джаред Кушнер. Об этом сообщил центральный американский телеканал CNN со ссылкой сразу на два источника в правоохранительных органах.

"Вертолет, перевозивший Иванку Трамп и Джареда Кушнера, был вынужден вернуться в аэропорт в Вашингтоне после того, как один из его двигателей вышел из строя", - сообщили источники.

Дочь и зять президента Трампа летели из Вашингтона в Нью-Йорк на двухмоторном вертолете.

Вертолет вернулся в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана, где совершил аварийную посадку, и пара улетела в Нью-Йорк коммерческим рейсом, уточняется в публикации.

При этом источники не смогли отметить, почему пара летела в Нью-Йорк на вертолете вместо самолета.

По данным сайта LiveATC, который содержит информацию о зарегистрированных авиарейсах, в тот день из Вашингтона в Нью-Йорк отправлялся вертолет компании "Сикорский", принадлежащий Trump Organisation. Планировалось, что он приземлиться с парой и их охранником на площадке в Манхэттене, рассказал один из источников. При этом представитель супружеской пары не предоставил официальных комментариев об инциденте во время вылета из Вашингтона.

Как сообщала "Страна", ранее вертолет Трампа задел забор и сильно повредился при неудачной посадке.

Также "Страна" писала, что в аэропортах Нью-Йорка уничтожили 70 тысяч птиц для безопасности полетов.