"Укрзализныця" планирует отменить поезд №608/607 направлением "Запорожье - Бердянск - Запорожье" с 12 апреля. Решение приняли в связи с запуском нового железнодорожного маршрута в Бердянск, который будет ходить из Киева. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Отмена прямого сообщения произойдет со следующего месяца, жителям курортного городка Запорожской области придется столкнуться с транспортными неудобствами.

Впрочем, на замену прямому поезду из Запорожья в Бердянск будет курсировать состав №226 Киев - Бердянск, маршрут которого будет проходить и через Запорожье. Запуск этого маршрута планируется с 25 апреля.

Напомним также, что "Укрзализныця" с 5 марта начала онлайн-продажи билетов на два международных поезда.

Также "Страна" писала, что "Укрзализныця" за неделю подготовила всю проектную документацию по запуску поезда из Киева в "Борисполь".