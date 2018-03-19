Адвокат сообщил, когда Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию на арест Рубана
Во вторник, 20 марта 2018 Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию на арест главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Об этом сообщил его адвокат Виталий Погосян, передает РБК-Украина.
Судебное заседание начнется в 10:45.
"Заседание по делу состоится завтра (20 марта - Прим. Ред.) в 10:45", - сказал он.
Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения в АТО во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.
9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержание по стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.
По словам спикера Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана продолжалась в течение 9-10 месяцев.
"Страна" разбиралась, как арест Рубана может изменить расклады на Донбассе и обострить отношения СБУ с армейской разведкой. Дело главы "Офицерского корпуса" ведет СБУ, и ниточки постепенно приводят в армию. Которая, согласно закону о "реинтеграции", скоро станет движущей силой АТО.
Напомним, что переговорщика Владимира Рубана задержали на украинском блокпосту на линии разграничения в четверг, 8 марта.