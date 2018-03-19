Во вторник, 20 марта 2018 Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию на арест главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом сообщил его адвокат Виталий Погосян, передает РБК-Украина.

Судебное заседание начнется в 10:45.

"Заседание по делу состоится завтра (20 марта - Прим. Ред.) в 10:45", - сказал он.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения в АТО во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержание по стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.

По словам спикера Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана продолжалась в течение 9-10 месяцев.

"Страна" разбиралась, как арест Рубана может изменить расклады на Донбассе и обострить отношения СБУ с армейской разведкой. Дело главы "Офицерского корпуса" ведет СБУ, и ниточки постепенно приводят в армию. Которая, согласно закону о "реинтеграции", скоро станет движущей силой АТО.

Напомним, что переговорщика Владимира Рубана задержали на украинском блокпосту на линии разграничения в четверг, 8 марта.