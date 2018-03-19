Инаугурация Владимира Путина в этот раз состоится 7 мая.

Этот день, как правило, совпадает с моментом окончания срока предыдущего президента, пишет МК.

Инаугурация, согласно статье 82 закона "О выборах Президента Российской Федерации", проходит не ранее, чем на 30-й день после оглашения официальных итогов выборов Центральной избирательной комиссией (ЦИК), ведь бывает, что по итогам голосования может понадобиться и второй тур.

По предварительным подсчетам ЦИК на 19 марта, со значительным отрывом победил Владимир Путин — он набрал более 76 % голосов. По закону, ЦИК в течение 10 дней должен огласить официальные итоги голосования. Дату инаугурации можно сдвигать. После президентских выборов в 2012 году церемония также проходила 7 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что "Я, что, до 100 лет здесь сидеть буду?" Путин отказался идти в президенты России в 2030 году.

Также Путин пообещал перестановки в правительстве России после инаугурации.