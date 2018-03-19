Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что не станет называть причастных к появлению в эфире "UA: Перший" карты Украины без Крыма по требованию вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко. Об этом пишет "Громадське радио".

"Мне жаль, что чиновники так же идут за толпой и занимаются популизмом. Фамилии чтобы что? Он хочет чего? Распятие, развести костер, чтобы сжечь человека, или что он хочет? Он никакого отношения не имеет к общественному вещанию. Общественный вещатель является независимым и никакого вмешательства в свои дела мы не потерпим. Если придет к нам компетентный орган, захочет провести следствие - он получит всю помощь", - заявил Зураб Аласания.

Он также добавил, что не станет "сдавать людей".

"Это неправильно. Люди должны знать, что они защищены", - подчеркнул Зураб Аласания напомнив, что появление карты Украины без Крыма обусловлено исключительно ​​технической ошибкой.

Напомним, 18 марта вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображение карты Украины без Крыма - "не случайность, а чья-то целенаправленная работа". Он попросил назвать фамилии причастных.

Как сообщала "Стрна", 17 марта телеканал "UA: Перший" показал карту Украины без Крыма и заявил, что зрители 27 секунд видели такую карту Украины из-за технической ошибки редактора. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова.

18 марта на телеканале "СТБ" заявили, что в эфире появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма - также из-за технической ошибки.