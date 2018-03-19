Международная биржа Форекс рассматривается многими пользователями в качестве перспективного направления для вложения средств и получения прибыли. Рынок обладает хорошей финансовой привлекательностью – высокая ликвидность, оперативный оборот активов, постоянное изменение стоимости торгуемых инструментов. На купле-продаже преуспевающие участники биржевой торговли «делают» хорошие деньги. Существует два основных пути инвестирования в Форекс рынок – самостоятельная торговля и доверительное управление, которые отличаются условиями и преимуществами.

Нюансы работы трейдера

Объектом интереса биржевого торговца выступают финансовые инструменты – валюта, золото, нефть, акции и другие торгуемые активы. Задачей трейдера является заключение сделок на покупку-продажу. Когда цена актива движется в нужном трейдеру направлении, к примеру, повышается, торговец продает инструмент, ранее приобретенный по меньшей стоимости. Разница, полученная от финансовой операции, составляет прибыль трейдера. Один из путей инвестирования в рынок Форекс – самостоятельная торговля.

Преимущества работы:

Получение практических навыков заключения биржевых контрактов.

Детальное изучение механизма функционирования Форекс рынка.

Использование эффективных стратегий forex strategija, увеличивающих прибыль.

Полный контроль над расходованием средств с депозитного счета.

Возможность работы с демо-счетами, применение авто-трейдинга.

Минимальные издержки и получение всей заработанной прибыли.

Трейдер, работающий самостоятельно, принимает на себя ответственность за выполнение торговых операций, участие в рискованных сделках. Если прогноз составлен неверно, трейдер может потерять деньги, поэтому нужно внимательно анализировать рынок, рисковать обдумано, вкладывать в контракты часть депозита.

Доверительное управление

Не все пользователи, которые хотят заработать на Форекс, обладают необходимыми знаниями и опытом для заключения прибыльных контрактов. Имеет место психологический фактор – инвестор боится торговать из-за вероятной потери денег. Новичкам подойдет второй путь инвестирования в Форекс рынок – передача капитала в доверительное управление опытному трейдеру.

Достоинства торговли:

Передача капитала управляющему трейдеру не требует участия инвестора в сделках.

Нет необходимости проводить глубокий анализ рынка, продумывать стратегию, заключать сделки.

Инвестору психологически комфортно переложить ответственность за принятие решений – все шаги выполняет управляющий трейдер.

Пользователь экономит время, которое можно использовать для обучения Форекс-торговле.

Инвестор получает прибыль пропорционально внесенной части капитала и оплачивает услуги управляющего трейдера.

Доверительное управление нельзя назвать полностью освобожденным от риска. Решения принимает трейдер, не застрахованный от ошибок, но в его интересах заключать прибыльные сделки – это увеличивает доходы управляющего и укрепляет доверие к нему со стороны клиентов.

Дополнительные варианты:

Чтобы выбрать наиболее привлекательный путь инвестирования в рынок Форекс, нужно учитывать доходность, размер начальных капиталовложений, степень риска, наличие знаний и опыта. Кроме самостоятельного трейдинга и доверительного управления инвестиционно привлекательными являются:

Вложения в криптовалюты – биткойн, лайткоин, эфириум – через Форекс брокеров.

Автоматическое копирование сделок преуспевающих трейдеров с подпиской на торговые сигналы провайдера.

Инвестирование в структурированные продукты с распределением портфеля на рискованные и безрисковые инструменты.

Вложение средств в инвестиционные фонды по принципу паевого участия.

Каждый из предложенных способов заработка на Форекс рынке показывает различный уровень доходности и скорость окупаемости капиталовложений. Если пользователь выбирает предоставление профессиональных услуг опытными трейдерами, брокерами, нужно обращать внимание на рейтинг, капитализацию, эффективность работы участников биржевой торговли.