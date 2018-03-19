На Подоле сошедший с рельсов трамвай перекрыл улицу. На улице Межигорской в Подольском районе столицы сошел с рельсов трамвай № 14.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевлянин Даниэль Ковжун.

"Подол, Межигорская сейчас, трамвай сошел с рельсов, не едьте сюда, будут пробки", - написал он и опубликовал фото трамвая, который перегородил улицу.

Фото: facebook.com

Фото: unn.com

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что у трамвая на ходу отвалилось колесо. В результате инцидента движение по улице Межигорской оказалось заблокировано как для других трамваев, так и для автомобилей.

Как сообщала "Страна", в Запорожье трамвай сошел с рельсов и протаранил забор.

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