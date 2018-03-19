Голливудская актриса Робин Райт тайно вышла замуж. Звезда "Карточного домика" появилась на публике с обручальным кольцом и молодым мужем Клеманом Жирадэ.

По данным DailyMail, свадьба 51-летней актрисы состоялась три месяца назад.

Молодожены узаконили свои отношения еще в декабре 2017 года, но свадьба была тихой и скромной. После церемонии 51-летняя актриса и 31-летний менеджер Saint Laurent француз Климент Жиро провели Рождество на озере Тахо уже в статусе мужа и жены.

"Робин не из тех, кто любит находиться в центре внимания, поэтому и свадьба ее была тихой и довольно скромной. Она и Климент очень счастливы друг с другом. Он на 20 лет младше нее, но вы сразу же забываете об этом, как только оказываетесь с ними рядом. Она по уши влюблена в него", - сообщил приближенный к паре источник.

Пара никак не комментировала слухи.

Фото: dailymail.co.uk

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Напомним, что вышел тизер нового сезона "Карточного домика".