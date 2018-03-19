В сети появилось видео, на котором видно как во время пожара предприниматели на Калиновском рынке в Черновцах пытаются спасти свой товар - ковры.

Видео: youtube.com

Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар. Несколько контейнеров с коврами выгорело дотла, стоимость утраченного товара измеряется десятками миллионов гривен, сообщает "БукИнфо".

Фото: bukinfo.com.ua

Пожар возник в 13:39 в секторе продажи ковров. Как сообщили в пресс-службе ГосЧс,

пожар возник на площади около 1000 м. кв.

В 14: 55 пожар локализовали, продолжается тушение.

К тушению привлечены 23 ед. техники и 66 чел. личного состава ГосЧС.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Оболони во время драки в подъезде взорвали гранату, есть раненые.

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