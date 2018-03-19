Сегодня, 19 марта, в День рождения украинской поэтессы Лины Костенко мэр Киева Виталий Кличко опубликовал ее четверостишие на своей странице в Twitter.

"Все повторялось: і краса, й потворність. Усе було: асфальти й спориші. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі".

Это строки из стихотворения "Страшні слова, коли вони мовчать".

В 88-й День рождения мэр Киева поблагодарил Лину Васильевну за талант, за прикосновения к душам и бескомпромиссную позицию гражданина с большой буквы.

Фото: twitter.com/vitaliy_klychko

Напомним, год назад Виталий Кличко зачитал небольшой отрывок из стихотворения поэтессы с листка бумаги в прямом эфире:

"І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт", – продекламировал Виталий Кличко.

Как сообщала "Страна", в Кабмине предложили новый "женский" челендж к 8 марта - "Лідерка_яка_надихає".

Для вице-премьер-министра Геннадия Зубко таким лидером является поэтесса Лина Костенко.