Во вторник, 20 марта, в Украину придет новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады, но 25-26 марта начнется ощутимое потепление.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"20 марта, завтра - День весеннего равноденствия. То есть, уже все условия для прихода весны выполненв. Но чего-то ей еще не хватает. Потому что завтра очередной циклон с Балкан принесет в Украину снегопады, ветер, а мороз - удержится. На юге - мокрый снег и дождь, на юго-востоке днем ​​- до "плюсов". В Киеве завтра - снег и мороз. Примите во внимание. Потепление - с 26-го марта", - написала.

Фото: facebook.com/tala.didenko/

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