Жена старшего сына американского президента, Ванесса Трамп готовится "выбыть" из богатого и влиятельного клана, подав на развод с отцом пятерых своих детей, Дональдом Трампом-младшим. Об этом пишут мировые СМИ.

Так, по данным Vanity Fair, Красотка Ванесса Хэйдон выросла в престижном Верхнем Ист-Сайде и была, как вспоминают ее одноклассники, хулиганкой. Она несколько лет встречалась с местным "латиноамериканским королем".

В свои тинейджерские годы Ванесса с сестрой Вероникой упорно "тусили" по клубам и удачно начали карьеру модели, успев сняться для обложки австралийского Harper's Bazaar, пишет Cosmopolitan.

Жена Трампа-младшего была моделью, фото - cosmopolitan.com

Кроме того, ходили слухи о романе юной Хэйдон с голливудским сердцеедом Леонардо ДиКаприо, но они не подтвердились.

В кино девушка тоже себя попробовала - это была маленькая роль в фильме "Любовь по правилам ... и без". А потом произошла судьбоносная встреча Ванессы и Дональда-младшего, пишет Town & Country.

"... Была я на одном модном шоу. Подходит ко мне Дональд Трамп со своим сыном. Привет, я Дональд Трамп. Хотел представить тебе моего сына, Дональда Трампа-младшего", - вспомнила Ванесса.

Прошло несколько минут, и красивая девушка снова попалась на глаза Трампа.

"Дональд снова ко мне подошел: "Не думаю, что ты знакома с моим сыном, Дональдом Трампом-младшим". "Да, мы только знакомились, пять минут назад", - сказала удивлена ​​Ванесса.

Третья встреча женщины с ее будущим мужем состоялась через несколько недель. На праздновании дня рождения в ресторане Ванессу и Дона-младшего представил друг другу общий друг.

"Мы проговорили около часа. А потом что-то вроде щелкнуло: "Подожди, ты тот самый, у кого папа-тормоз!", - ляпнула Хэйдон.

Ванесса и Трамп-младший, фото - cosmopolitan.com

В 2005 году они поженились в поместье Трампов в Мар-а-Лаго. Ванесса родила Дону-младшему пятеро детей, но ему все-равно хватало времени на флирт с другими женщинами в Интернете.

Причудливую разговор с Трампом-младшим, скриншоты которой она даже сохранила, вспомнила бывшая модель Мелисса Стеттен. Как пишет People, тот странный диалог состоялся в 2011 году, через несколько недель после рождения третьего ребенка супругов.

В своем Twitter Стеттен тогда запостила шутку о том, что потянула себе мышцу, когда меняла тампон. И Трамп-младший оставил ей очень странный комментарий, спросил, "пахнет ли она беконом?".

"Что же, теперь я выгребаю дерьмо за тот коммент о беконе, хорошо, что не стал слать твит, в котором просил фото из ванной", - написал Трамп-младший Мелиссе в личные сообщения.

По словам бывшей модели, она остроты не поняла, но и так всегда считала Трампов идиотами. Поэтому Стеттен написала, что обмазала все свое тело беконом.

"Теперь ты просто играешь с моими эмоциями. Почему женщины не пользуются духами с ароматом бекона? Это же значительно лучше, чем то дерьмо "Шанель"... Прекрати! Я - счастливый женатый мужчина", - со смайликом ответил Трамп-младший.

Как известно, пятый ребенок Ванессы и Дональда-младшего, появился на свет в 2014-м году.

В своем совместном заявлении на развод супруги заверил, что чувствует друг к другу глубокое уважение. И ни у кого не вызывало бы сомнений, что бракоразводный процесс будет тихим и мирным, если бы не адвокат, которого выбрала невестка Трампа. Как пишет Page Six, интересы Ванессы представлять Дэвид Фьюрайзен, который специализируется на уголовных делах.

Пресс-секретарь Ванессы отметила, что просто семья Хэйдон знает Фьюрайзена уже 20 лет, и занимается он не только уголовными делами.

Напомним, в конце прошлого года Дональд Трамп-младший дал показания в Сенате о переписке и встрече с российской юристкой.

Также мы рассказывали, что Трамп-младший недавно выложил фото своего отца в костюме Супермена.