Сегодня, 19 марта, Россия начала ракетные и артиллерийские учения в самопровозглашенной Абхазии, Южной Осетии и аннексированном Крыму. Проходят стрельбища и на юге области, недалеко с украинской границей. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В военном ведомстве заявляют, что в учениях принимают участие около 8 тысяч военнослужащих и почти 1500 единиц военной техники, включая современные системы залпового огня.

Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.

В Киеве усиление российского военного присутствия в Крыму неоднократно называли актом агрессии после аннексии полуострова в 2014 году. Свою обеспокоенность в связи с проведением российских учений на полуострове и наращиванием сил на границах также выражали страны Запада.

Как сообщала "Страна", Владимир Путин заявил, что Москва закроет глаза на действия Киева, не позволившего россиянам голосовать в Украине.

Напомним также о том, что западные СМИ пишут о выборах в России.