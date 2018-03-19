Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на самом деле не предлагал властям ЕС вводить санкции против бывшего канцлера Германии - Герхарда Шредера.

Опровержение Климкин опубликовал в Twitter-микроблоге.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", - заявил Климкин.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Власти Германии отказались вводить санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. По его словам, немецкое правительство "не видит оснований" для введения штрафных мер против экс-канцлера.

Как сообщала "Страна", Климкин обвинил Венгрию в политических манипуляциях. Он считает инициированное Будапештом размещение миссии ОБСЕ для мониторинга ситуации на Закарпатье "сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением действительности".