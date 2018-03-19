Поезд-призрак засняла видеокамера на станции железнодорожного вокзала в китайской провинции Баотоу.

Видео выложили на паранормальном YouTube-канале Hidden Underbelly 2.0.

Сообщается, что оно было отправлено им из Китая. Поезд-призрак был снят на камеру 10 марта 2018 года и когда работники станции увидели его на записи, они были шокированы.

По словам одного из работников, за 12 лет службы здесь он не видел ничего более ужасного.

На записи хорошо слышно гудок поезда, но самого поезда почти не видно, ясно различимы лишь огни передних фар, остальные части поезда и вагонов почти прозрачные.

Призрачный поезд несколько секунд стоит на станции, затем медленно уезжает.

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