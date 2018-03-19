При голосовании на сайте Киевской городской гоадминистрации (КГГА) жители Киева отказались переименовывать площадь Льва Толстого.

Ка отмечается на сайте, 1813 человек высказались против, 1279 - высказались за переименование.

К проекту переименования было подано 134 предложения. Большинство горожан высказались категорически против этого переименования. Однако, также звучали предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь Романа Шухевича, в честь писателя Евгения Чикаленко или вернуть ей историческое название - Караваевская.



Голосование длилось в течение месяца - с 18 февраля по 18 марта.

Фото: forum.kievcity.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что за неделю до окончания голосования за переименование площади Льва Толстого в Киеве лидирует мнение "против".

Также в Киеве могут переименовать площадь Льва Толстого.