В британском городе Спрингфилд задержали водителя, права которого оформлены на имя героя популярного мультсериала Симпсона Гомера. Об этом пишет The Guardian.

Издание опубликовало снимок документов, обнаруженных у британца. В них сказано, что он имеет право водить грузовик. Также на документе был изображен Гомер Симпсон, стояла его подпись и указан его адрес.

Тем не менее, после детальной проверки представители правоохранительных органов не обнаружили у водителя ни страховки, ни подлинных водительских прав.

"Автомобиль нарушителя был изъят, а ему были предъявлены обвинения в вождении без страховки и соответствующей лицензии", - отмечается в официальном сообщении местной полиции.

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