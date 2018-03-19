Сегодня в Запорожье перевернулась маршрутка с 18 пассажирами, два человека попали в больницу с травмами.

Об этом сообщает Индустриалка.

Микроавтобус перевернулся в районе заезда на заправку на Днепровском шоссе. От силы удара в маршрутке разбилось лобовое стекло.

По мнению полиции, транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель не заметил заснеженный бордюр и наехал на него.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Из 18-ти человек двоих госпитализировали в горбольницу. Как сообщается, пострадавшие находятся в сознании.

Фото: iz.com.ua

Видео: facebook.com

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