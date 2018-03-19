В Украине продолжает держаться зимняя погода, несмотря на март. В понедельник, 19 марта, температура по-прежнему ниже нуля, а земля покрыта внушительным слоем снега.

Такая ситуация будет сохраняться и в ближайшие дни. "Страна" выяснила, когда в Украине по-настоящему наступит весна, и узнала прогноз погоды на неделю.

Ситуация с погодой в Украине

С прошедших выходных во многих областях Украины облавтодоры активно расчищают дороги от снега. В частности, работы продолжаются в Полтавской, Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской областях.

Днепр сегодня ночью завалило снегом. Выездные улицы и тротуары начали очищать только к утру. Людям пришлось идти прямо по проезжей части.

После расчистки дорог во многих местах появились 3-метровые горы снега, которые больше некуда было сгребать.

По прогнозам, такая погода может продержаться еще несколько дней.

При этом в разных населенных пунктах Луганской и Донецкой области выпал цветной снег от оранжевого до кремового оттенка. О таком снеге сообщают пользователи соцсетей в Луганске, Перевальске, Новолуганске, Светлодарске.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В частности, во вторник и среду из-за циклона возобновятся снегопады.

С четверга температура воздуха уйдет в плюс. На выходных ожидается +3...+4. Однако ночью будет мороз до -8...-14. Снег большинство метеорологических сайтов обещают 20 и 21 марта.

Прогноз на вторник, 20 марта

В этот день снова пойдет снег. Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook пишет: "Завтра очередной циклон с Балкан принесет в Украину снегопады, ветер, а мороз - удержится. На юге - мокрый снег и дождь, на юго-востоке днем - до "плюсов". В Киеве завтра - снег и мороз".

Синоптик также показала, как выглядит циклон, который сейчас находится над Балканами. "Ближайшей ночью снова морозы, -8-14 градусов, на севере до -14-17 градусов, на юге -1-6 градусов", - добавила она, отметив, что во вторник погода останется зимней.

Снова ожидаются снегопады в большинстве областей Украины, начиная с юго-запада, местами метели, в некоторых областях снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура будет преимущественно ниже нуля, кроме юга, где ожидается, мокрый снег с дождем плюс налипание мокрого снега.

Особо сложная погода будет в Одессе и Одесской области. Там уровень осложнения движения на дорогах области может повыситься до желтого. Об этом сообщила Служба автодорог в Одесской области.

Температура ночью 9-14 градусов мороза, на севере Левобережья до 18 градусов мороза, на западе и юге страны 3-8 градусов мороза. Днем 2-7 градусов мороза, в южных, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Среда 21 марта

В среду ситуация останется примерно такой же - также будет облачно с прояснениями. Ночью временами снег, на Левобережье местами сильные снегопады, метели. Днем также будет идти снег, на юге с дождем. На дорогах гололедица.

Температура ночью 5-10 градусов мороза, в западных областях местами 12-14 градусов мороза, в южных и восточных областях 2-7 градусов мороза. Днем в Украине 0-5 градусов мороза, в южной части и на Закарпатье от 0 до 5 градусов тепла.

Четверг 22 марта

В четверг ожидается погода без существенных осадков, лишь ночью в южной части снег. На дорогах страны гололедица. Будет облачно с прояснениями. Температура ночью 5-10 градусов мороза, в западных областях местами 12-14 градусов мороза, в южной части 2-7 градусов мороза. Днем в Украине 0-5 градусов мороза, в южной части и на Закарпатье 0-5 градусов тепла.

Пятница 23 марта

В пятницу небольшой снег будет идти только в южных, восточных и большинстве центральных областей. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 7-13 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных областях и Приазовье ночью 3-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Выходные 24 и 25 марта

В эти выходные ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а температура прочно установится выше ноля. Впрочем, ночью еще сохранятся морозы (по некоторым данным, до -15).

Битва синоптиков

"Страна" посмотрела, какие прогнозы дают разные погодные сайты, и сравнила их.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует снег, который начнется днем 20 марта и будет идти до утра 21-го. Ночью обещают -9....-13, днем -2...-7. С понедельника мороз начнет уменьшаться и уже в четверг ожидается -1...+1.

По данным сайта Sinoptik.ua, снег будет идти в Киеве 20 и 21 марта. В остальные дни - переменная облачность без осадков. В субботу - ясно. До четверга ночью -6...-10, днем -2...-5. С 22 марта днем потеплеет до 0...+4.

Gismeteо также прогнозирует снег, но три дня подряд с 20 по 22 включительно. С понедельника постепенно начнет теплеть с -3...-6 днем и -8...-14 ночью до +1...+3 и -8...-15 ночью на выходных.

Мeteoprog.ua обещает снег только один раз в неделю - 21 марта. В понедельник-вторник днем -4...-5. Со среды потеплеет до 0...+3.

Сайт Weather.com сообщает, что до среды, днем будет держаться минусовая температура -1...-3. С четверга днем ожидается плюсовая температура +1...+4. Снег возможен 20 и 21 марта.

Добавим, 21 марта наступит весеннее равноденствие. Ночь и день сравняются по продолжительности. В северном полушарии окончательно начнется весна, а в южном – осень.