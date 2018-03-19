Самоубийство военного летчика Владислава Волошина в Николаеве наделало много шуму.

В сети спорят, что стало причиной столь неожиданной смерти – проблемы на работе или с психикой. Волошин – ветеран войны на Донбассе, который попадал в серьезные переделки, а из армии ушел со скандалом.

Есть версия, что, как боевой офицер, он просто не пережил вынужденного перевода на "гражданку".

С другой стороны, у бывшего летчика были серьезные проблемы с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко. Волошин в последний год возглавлял коммунальный аэропорт и был по сути подчиненным губернатора.

У обеих версий этой трагедии есть обоснованные аргументы. "Страна" собрала всю информацию о загадочном самоубийстве.

Стрелялся на глазах у семьи

Волошин выстрелил себе в грудь практически на глазах у семьи. По крайней мере, домашние были дома, когда в квартире 29-летнего летчика прозвучал выстрел.

Стрелялся Волошин из пистолета Макарова без номерных знаков. Когда приехала "скорая", он был еще жив, но в больнице – скончался. Говорят, что он общался с медиками до того, как умереть.

Родственники летчика, бывшие практически свидетелями его самоубийства, заявили местным СМИ, что Волошин в последнее время быв угнетенном состоянии.

Полиция при этом открыла дело по статье "Умышленное убийство" - такова обычная практика в этих случаях.

33 вылета над Донбассом и участие в деле "Боинга"

Владислав Волошин был человеком с непростой биографией. В относительно молодом возрасте (примерно в 25 лет) он уже воевал в АТО.

В 2014 году на своем штурмовике Су-25 он сделал 33 боевых вылета в тыл к сепаратистам. Был капитаном боевой машины и командиром звена. За это он был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Во время одного из вылетов – 29 августа - был сбит над территорией противника, катапультировался и с помощью телефонной связи выбрался к своим, избежав плена.

В России Волошина подозревают в стрельбе по малазийскому "Боингу". Все началось с публикации в "Комсомольской правде", которая взяла интервью у якобы свидетеля того, как самолет Волошина вылетел из-под поселка Авиаторское 17 июля 2014 года за час до сбития "Боинга". Он был якобы вооружен ракетами класса "воздух-воздух".

"Свидетель", судя по всему, мог быть работником аэродрома – потому что он назвал имя и звание капитана штурмовика, и встречал его при возвращении на базу. Боекомплект у вернувшегося самолета был расстрелян, говорит неизвестный "очевидец".

Данные из публикации тогда опровергла украинская СБУ.

"Во время опроса капитан Волошин сообщил, что в ходе проведения антитеррористической операции средства поражения против любых воздушных целей им не применялись", - заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

В России же жаловались, что Киев не хочет показывать журнал вылетов Волошина и проводить его допрос на полиграфе. Следком РФ уже в декабре 2014 года все еще требовал Волошина на допрос и даже был готов прислать своих следователей в Украину. Но не срослось.

Впрочем, в выводах международных следственных органов отмечалось, что доказательств причастности Волошина к сбитому "Боингу" не обнаружено.

Ушел из армии и развелся с женой

Владислав Волошин покинул Вооруженные силы в июле 2017 года после скандальных разборок со своим руководством.

Уходя со службы из военной авиации Украины, он громко "хлопнул дверью", рассказав в социальных сетях о плачевной ситуации в ВВС ВСУ.

"Во-первых, пилоты боевой авиации имеют очень низкий оклад, который не позволяет нормально обеспечивать собственную семью всем необходимым", - написал он.

Волошин, находясь в звании майора, получал оклад в 12611 гривен и денежную сумму на наем жилья в размере 1699 гривен. И это притом, что только простая квартира без нормального ремонта в Николаеве стоила внаем дороже.

Летчик также рассказал и о плачевной ситуации в самой боевой части.

По его словам, военное руководство не оказывало материальной поддержки, и летчики отправлялись на задания без нормальной летной экипировки – в кроссовках, берцах, некачественных костюмах или в "гелейтеке", а защитные маски и вовсе приобретались в России.

Снабжения топливом для постоянных вылетов также не было. Обучали полетам лишь курсантов. Остальным летчикам, особенно "проштрафившимся", позволяли иногда отправиться в небо для поддержания навыков. Волошин считает, что подобный подход мог привести лишь к одному – к опасному самоубийственному полету.

Летчик несколько раз судился со своим руководством, сообщил журналист Алексей Романов, который нашел эти судебные тяжбы в реестрах.

"Факты в том, что в прошлом году он уволился из армии и развелся с женой, работавшей в фонде госимущества в Северодонецке. Вот решение суда о разводе. Ребенок почему-то остался с ним.

Перед этим несколько раз судился с командованием части и ВВС - из-за отпуска, увольнения и квартиры.

Его долго не увольняли в связи с окончанием контракта, ссылаясь на "особый период". "Догулять" отпуск за 2014 - 2016 годы Волошина тоже не отпустили. А квартиру отдали сослуживцу-полковнику. Из-за чего Волошин стал судиться со своей в/ч.

Уволился в итоге он со скандалом, обвинив командование в низких зарплатах и прочих несправедливостях", - пишет Романов, приводя ссылки на решения судов.

Проблемы на работе

После увольнения из армии Волошину вроде бы везет. Он получает довольно ответственную работу и становится директором Николаевского международного аэропорта.

Однако здесь у него возникает еще один конфликт с начальством. Это следует из переписки летчика с его знакомыми, которая была опубликована после смерти. В переписке говорится о сложных отношениях Волошина с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с..., суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", - написал Волошин собеседнику 21 февраля.

Далее он поделился копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы по поводу ремонтных работ в аэропорту.

Далее из переписки видно, что Владислав Волошин хотел написать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт. "Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы" - написал Волошин.

Позже заместитель Волошина Алина Коротич рассказала, что чиновники Николаевской ОГА заставляли ее босса подписать незаконные документы по ремонту предприятия, который начался в 2017 году. Об этом сообщает "Громадське".

По словам Коротич, Волошин не соглашался подписывать документы.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией касательно подписания акта выполненных работ, в отношении терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно и поэтому он не соглашался", – отметила она.

Отреагировал на этот скандал и губернатор Алексей Савченко, на которого бросили тень подозрения. Из его поста следует, что проблемы в аэропорту действительно есть. Савченко также напомнил, что именно он дал Волошину эту работу после увольнения из ВСУ и утверждает, что конфликта с ним у него не было.

"Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочем. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", - написал Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

Что происходит в Николаевском аэропорту

Аэропорт Николаева в последнее время был важной темой для антикоррупционных расследований.

Последнее вышло в январе 2018 года. Авторы заявляли, что тендеры на реконструкцию аэропорта организованы непрозрачно, к ним допускаются фирмы, близкие к местным депутатам и чиновникам.

Аэропорт на данный момент не работает. Его должны были открыть еще летом 2017 года, потом запуск перенесли на Новый год, но предприятие по-прежнему стоит закрытым.

Журналист Андрей Лохматов утверждает, что в фильме звучит аудиозапись того, как Волошина - директора аэропорта - откровенно "наклоняют" согласовать фиктивные результаты тендера на ремонт здания.