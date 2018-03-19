После громких и скандальных историй связанных с игроками киевского Динамо Жуниором Мораесом (насчет его возможного перехода в Шахтер - Прим.Ред.) и Евгением Хачериди, отлученном от тренировок за свое поведение в матче с Лацио, президент клуба Игорь Суркис прояснил ситуацию в эфире программы Профутбол.

- Хачериди сегодня сказал, что не отказывался играть за Динамо...

- Я же не был на скамейке. Я прочитал в прессе то, что сказал мне Хацкевич, что он велел Хачериди выходить, тот за полторы-две минуты даже бутсы не надел. Тренерам всегда виднее. Думаю, они внутри коллектива разберутся. Хачериди, по-моему, твердо намерился играть в каком-то серьезном западном клубе, если его туда возьмут. Я считаю, что он просто должен привести себя в порядок и доиграть достойно. Хачериди действительно много лет отдал киевскому Динамо, за что ему очень благодарен. У него были как хорошие игры, так и плохие. Он действительно - динамовец, который много лет отыграл в этой команде. У меня для него двери всегда открыты, но он должен соответствовать уровню игры команды.

- Как вам ситуация с возможным переходом Жуниора Мораеса в Шахтер?

- О том, что Мораес перешел в Шахтер, вернее, подписал контракт, мне не известно. Я с ним разговаривал, он сказал, что ничего не подписывал. В приоритете у него хороший дорогостоящий контракт в Китае или Саудовской Аравии. Если ему не предложат, то он будет рассматривать наше предложение. Я считаю, что оно тоже достойное. А если он решит перейти в Шахтер - так это тоже его право.

- А вы как воспринимаете ситуацию? Если он все-таки подписал, то его нужно в дубль, заниматься индивидуально? Или можно, чтобы он и дальше играл за основную команду Динамо?

- Я же не тренирую команду. У меня есть свое мнение, которое я навязывать тренерскому штабу не имею права. Перед ними стоят определенные задачи, которые они должны выполнять. Тем, кто с ним работает, наверное, виднее, как нужно поступать в данной ситуации. Они сами были профессиональными футболистами и понимают, как в данной ситуации нужно поступать. Но я бы не говорил об этом, потому что, мне кажется, это очередная "утка".