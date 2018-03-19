Кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал условие, при котором сбреет усы в контексте спора с видеоблогером Юрием Дудем.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Как только он (Дудь - Прим.Ред.) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными,… то я сразу при нем побреюсь", - сказал Грудинин.

Ранее, в ходе интервью Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше - сам журналист побреется налысо.

Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

"Страна" писала, о чем говорят миру и Украине результаты выборов в России.

Как сообщала "Страна", Песков вспомнил, как он проиграл пари дочери и сбрил усы. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что он легко расстался на некоторое время с растительностью на лице.