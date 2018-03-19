В программе BACKSTAGE ведущий шоумен Артем Гагарин пообщался с Зианджей, девушкой-трансгендером из команды Потапа на "Голосі країни-8", интервью с ней размещено на Youtube-канале шоу.

На вопрос ведущего, не жалеет ли Зианджа, что ушла из шоу-бизнеса на такой длительный срок в десять лет, без раздумий артистка ответила так: "Я была таким маленьким ребенком, мне нужно было повзрослеть. Я набралась опыта, освоила новые профессии. Теперь я человек с высшим экономическим образованием".

Зианджа рассказала, что помимо получения высшего образования, год прожила в изоляции в китайских горах. И это был полностью ее выбор - она решила сбежать от социума, читать книги, смотреть фильмы, писать песни и наслаждаться собой.

Также Зианджа рассказала об отношениях родителей к ее трансформации.

"Они были в шоке! Но потом приняли меня такой, какая я есть. Что им остается делать?! Родители живут в Крыму, я туда не езжу, мы встречаемся на нейтральной территории", - сказала она.

Зианджа призналась, что на данный момент она свободна, но часто ходит на свидания. А в будущем мечтает о семье и детях. "Детей планирую, но позже. Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!" - резюмировала Зианджа.

Видео: Youtube.com/Голос країни

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