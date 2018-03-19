В деле об уклонении от уплаты налогов звездного форварда Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду, похоже, можно ставить точку.

После долгих споров и бюрократической волокиты Роналду согласился выплатить в испанскую казну 14,7 миллиона евро, чтобы избежать возможного тюремного срока в пять лет.

Об этом передает испанская газета El Mundo.

Поначалу Роналду надеялся, что ему удастся "закрыть вопрос" согласившись на выплату четырех или пяти миллионов евро, но испанские налоговики были непреклонны.

После жесткого отказа госчиновников, нападающий Реала счел за лучшее не испытывать больше судьбу и выплатить всю сумму, но в обмен на гарантии закрыть дело против него.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду поймали на интрижке с британской моделью Райан Сагден.

Также мы расскзывали, что Роналду обвинил трех игроков Реала в сдаче кубкового матча скромному Леганесу.